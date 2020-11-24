​​​​​​​В Свердловской области мужчина поссорился с родственницей, после чего поджёг жену и сына

В городе Волчанске Свердловской области 33-летний местный житель на почве ссоры поджёг собственный дом, где находились его жена, 11-летний сын и пожилая родственница. В результате травмы получили все члены семьи поджигателя. Они доставлены в больницу.

Как рассказали в СКР по Свердловской области, инцидент произошёл днём 23 ноября. Мужчина поссорился со своей 60-летней родственницей, после чего разлил в доме легковоспламеняющуюся жидкость и поджёг её.

В Следственном комитете добавили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело за покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершённое общеопасным способом.