В Висимском заповеднике под Нижним Тагилом в рамках программы по восстановлению родников оборудовали первые два источника питьевой воды на туристическом маршруте «Большая уральская тропа»

На межрегиональном туристическом маршруте «Большая уральская тропа» (протяженность более 2500 км, основной трек идёт через Свердловскую и Челябинскую области, Пермский край, республику Башкортостан и Оренбуржье) на территории Висимского заповедника под Нижним Тагилом в рамках программы по восстановлению родников были оборудованы первые два источника питьевой воды.

«Это беспрецедентный случай для региона, когда в рамках общественного туристического проекта реализуется системная и масштабная программа по восстановлению родников. Все, кто занимается активным туризмом и путешествует по Уральским горам, знают про эту проблему, но ещё никто не брался решить этот вопрос. Команда Большой уральской тропы работает над повышением уровня безопасности и комфорта на своем маршруте для привлечения более широкой аудитории и развития туристического потенциала территории», — отметила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Родники были оборудованы благодаря поддержке волонтёров. Один родник находится на основном треке Большой уральской тропы неподалёку от эколого-туристского комплекса «Весёлые горы». Родник получил название «Источник первых». Второй — у подножия горы Старик-Камень — высшей точки Среднего Урала на радиальном маршруте.

Ранее, в межрегиональном туристическом маршруте «Императорский», связанном с трагическим периодом в жизни семьи последнего российского царя Николая II на Урале и в Сибири, появились новые знаковые места.

Напомним, в Свердловской области в 2024 году в рамках реализации регионального проекта «Развитие туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области», муниципалитеты получат более 18 млн рублей из областного бюджета на строительство новых туристических визит-центров, мини-отелей и навигационных знаков. В, частности, на маршруте «Большая уральская тропа» появится второй туристско-информационный центр, который будет расположен в посёлке Нейво-Рудянка, недалеко от Кировграда. Инициатива о реализации проекта по развитию туризма в регионе принадлежит губернатору Евгению Куйвашеву.