В Свердловской области появятся новые туристические визит-центры 

В Свердловской области в 2024 году муниципалитеты получат более 18 миллионов рублей из областного бюджета на строительство новых туристических визит-центров, мини-отелей и навигационных знаков. Решение на развитие областного туризма принял губернатор Евгений Куйвашев, сообщает информационный портал Свердловской области.

Субсидия будет распределена между городами Нижний Тагил, Богданович, Дегтярск, Кировградским и Каменск-Уральским городскими округами на реализацию регионального проекта «Развитие туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области».

На маршруте «Большая уральская тропа» появится второй туристско-информационный центр, который будет расположен в посёлке Нейво-Рудянка, недалеко от Кировграда. Центр будет оснащён информационной стойкой, кофе-зоной, туалетной комнатой, душевой, сувенирной лавкой и пунктом проката туристского оборудования. Работающие в нём сотрудники смогут проконсультировать и оказать помощь гостям при изучении местности.

Другой визит-центр откроется на берегу Исетского озера в Среднеуральске. Объект будет включать в себя зоны отдыха, кафе и информационные стойки для туристов. На всей территории центра можно будет проводить различные мероприятия и фестивали.

«При активном росте туристского потока в регионе закономерно увеличивается сеть туристских инфоцентров. Сегодня в Свердловской области уже более 20 визит-центров, один из которых открыли в этом году в деревне Нижние Таволги. Здесь туристы могут передохнуть, комфортно провести время, а главное, получить квалифицированную консультацию о том, какие туристические места и достопримечательности в этой местности следует посетить», — прокомментировала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Гостиницу «Первомайская» в Богдановиче планируют отремонтировать за счёт выделенных бюджетных средств. По проекту её перестроят в семейный мини-отель с туристско-информационным центром. Дизайн будущего проекта вдохновлён идеей космоса и будет отсылать гостей к достопримечательности «Уральский Марс».

Отметим, что во всех городах-участниках в рамках программы появятся 30 новых туристических навигационных знаков.