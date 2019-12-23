В Висимо-Уткинске построили новую опору мобильной связи

В посёлке Висимо-Уткинске, входящем в туристический кластер «Гора Белая», установили опору связи. Это первый шаг в реализации инвестиционного проекта по созданию цифровой инфраструктуры для сетей мобильной связи 4G и 5G на территории кластера.

Появление новых опор связи поможет улучшить качество интернета, голосовой связи, расширит возможности жителей и гостей территории в выборе цифровых услуг. В ближайшее время три крупнейших российских оператора сотовой связи зайдут на территорию туристического кластера.

Партнёром в проекте создания цифровой инфраструктуры в туркластере выступил оператор «Русские Башни». В январе 2020 года планируется построить ещё один объект цифровой сети на горе Белой, рассказали в туркластере АН «Между строк».

«После окончательного согласования финансовой и организационной модели мы подпишем с компанией “Русские Башни” соглашение. Группа компаний “Русские Башни”, которая является лидером рынка независимой телеком-инфраструктуры в России, станет резидентом туристического кластера “Гора Белая”. У цифровизации несколько больших задач. Во-первых, обеспечить безопасность пребывания на территории. Во-вторых, маркетинговая составляющая, доступ к технологиям бронирования, безналичным расчётам, возможность анализировать данные о потребительском поведении. В-третьих, развитие туризма в принципе невозможно без цифровой среды с учётом того, что на пик своей активности выходят поколения, не представляющие свою жизнь без интернета и социальных сетей», — рассказал генеральный директор управляющей компании туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич.

О необходимости создания дружелюбной цифровой среды на территории туркластера Леонид Гункевич говорит постоянно. Устойчивые мобильная связь и интернет нужны для развития туризма, создания онлайн-карт и гидов, использования безналичного расчёта за услуги.

Территория туристического кластера «Гора Белая» — это 2500 кв. километров от горы Белой до реки Чусовой. Здесь планируется модернизировать и создать около 200 новых объектов индустрии туризма, сервиса, спорта и культуры, в том числе развить сеть туристических маршрутов на природных территориях. В границы кластера входят федеральный биосферный «Висимский заповедник», природный парк «Река Чусовая», 16 населённых пунктов.