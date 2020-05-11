В Верхотурье закрыли на карантин храмы и монастыри после того, как один из священников заболел коронавирусом

В субботу, 9 мая, с подозрением на COVID-19 в больницу Нижнего Тагила был госпитализирован настоятель Свято-Николаевского мужского монастыря игумен Иероним (Миронов). Как пишет Znak.com, после этого на карантин были закрыты главные православные достопримечательности Верхотурья: Свято-Николаевский мужской монастырь и скит Актай, Свято-Покровский женский монастырь и Свято-Троицкий собор.

На странице во «ВКонтакте» Верхотурской центральной районной больницы сообщается, что игумен Иероним госпитализирован в больницу Нижнего Тагила, органы Роспотребнадзора установили 116 контактных лиц, живущих в Верхотурье.

«Границы очага локализованы, силами ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области” проведена заключительная дезинфекция в храмах и корпусах. В настоящее время ведётся работа по наблюдению и обследованию контактных. Монастыри города и скит Актай закрыты на карантин, исключены их посещения населением», — говорится в сообщении.

По официальным данным городской администрации, в Верхотурье пока официально подтверждён один случай коронавируса. Однако, по данным источника Znak.com, в медицинских кругах Верхотурья сегодня сообщили, что COVID-19 после тестирования контактных с игуменом подтверждён у 18 человек. В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сказали, что, как и в других случаях, в Верхотурье проводится эпидемиологическое расследование. Врачи посоветовали всем, кто был на богослужениях в мужском монастыре с 24 апреля по 8 мая и на праздничной службе 3 мая в Свято-Покровском женском монастыре, следить за здоровьем в течение двух недель, быть на самоизоляции и не посещать общественные места.

В официальном сообщении на сайте мужского монастыря говорится, что «в связи с эпидемиологической обстановкой в Верхотурье доступ в местные монастыри и храмы прихожан и паломников временно приостановлен — вплоть до отмены карантинных ограничений». В монастыре заявили, что службы в храмах будут продолжаться: ежедневно клирики и братия будут служить Божественную литургию и братские молебны с Акафистом у святых мощей праведного Симеона Верхотурского. Прихожане и паломники могут подать записочки о здравии и упокоении по телефону или через интернет.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».