В Верхней Туре при пожаре в аварийном доме погибли два человека

Во время пожара в квартире многоквартирного аварийного дома в Верхней Туре погибли мужчина и женщина, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По предварительной информации, сообщение о пожаре поступило в воскресенье. Возгорание произошло в жилой квартире, расположенной на первом этаже дома.

«При разборе конструкций обрушившегося здания спасатели нашли два тела — мужчины 1978 и женщины 1984 годов рождения», — отметили в прокуратуре.

Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнём при курении. Площадь пожара составила 240 кв. м.

Дом является муниципальным, заселёнными на момент пожара были три из восьми квартир. На сегодняшний день жильцы двух квартир расселены в ином жилом помещении муниципального жилищного фонда. На место выехали прокурор Кушвы и глава Верхней Туры.