В Верхней Салде заведующую оштрафовали на 10 тысяч рублей за самовольный уход трёхлетнего ребёнка из детского сада

Верхнесалдинская городская прокуратура провела проверку о по факту самовольного ухода из детского сада 3-летнего мальчика и оштрафовала на 10 тысяч рублей заведующую дошкольного учреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Воспитанник группы младшего возраста МАУДОУ «Детский сад № 51 “Вишенка”» самостоятельно покинул здание детского сада и ушёл с его территории. Воспитатель не сразу заметила пропажу ребёнка, сообщение о случившемся в полицию поступило от его родителей спустя 20 минут. Малыш сам пришёл к дому и звал родителей у подъезда.

Сотрудники прокуратуры установили, что воспитатель оставила ребёнка без присмотра во время занятий по развитию речи. Охранник также не обратил внимания на ребёнка, уходящего с территории садика несмотря на то, что в его обязанности входит беспрерывный мониторинг камер видеонаблюдения.