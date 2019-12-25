В Верхней Салде пропал 33-летний мужчина. Он может находиться в Нижнем Тагиле

В Верхней Салде пропал 33-летний Олег Хренов. Днём 19 декабря он ушёл из дома в неизвестном направлении. Родственники предполагают, что мужчина может находиться в Нижнем Тагиле, где у него проживают друзья. Пропавший нуждается в медицинской помощи, рассказали в поисковом отряде «Скорпион».

В день пропажи Олег Хренов был одет в серую куртку с капюшоном, синие спортивные штаны, серые кожаные кроссовки и шапку чёрного цвета с коричневой буквой.

Если вам что-либо известно о местонахождении Олега Хренова, просьба сообщить по телефону 02 или +7(904)172-05-95 (Игорь).