В Верхней Салде планируют провести повторные общественные обсуждения проекта по строительству кремниевого завода в «Титановой долине»

Провести повторные слушания проекта по строительству кремниевого завода планируют в Верхней Салде. Об этом на своей личной странице «ВКонтакте» рассказал глава Верхнесалдинского городского округа Александр Маслов.

«Я обратился к резиденту ОЭЗ ”Титановая долина” компании ООО ”Силарус” с просьбой рассмотреть возможность проведения процедуры общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду повторно. Это предложение было поддержано», – пояснил мэр.

По словам главы Верхней Салды, администрация готова организовать общественные обсуждения в ближайшее время, чтобы салдинцы смогли сформировать объективное мнение о проекте.

В то же время автора общественной экспертизы проекта кремниевого завода «Силарус» в Верхней Салде Ольгу Старцеву обвиняют в недобросовестности, пишет URA.RU. По мнению активистов, эксперт не предоставила никаких точных сведений о воздействии проекта на окружающую среду, ссылаясь на недостаток документов для анализа.

На предложение главы города о повторных общественных обсуждениях жители отреагировали отрицательно, вспоминая, как на первые общественные слушания по проекту многие не смогли попасть. После чего возле здания администрации прошёл стихийный митинг.

Напомним, что одна из проведённых независимых экспертиз российского экспертного фонда «ТЕХЭКО» показала, что мероприятия, предусмотренные проектом, позволят не повлиять на экологическую обстановку занимаемой территории.