В Верхней Салде местный житель одним ударом убил человека, приняв его не за того, с кем хотел поговорить «по-мужски»

В Верхней Салде 45-летний местный житель одним ударом убил человека, приняв его не за того, с кем хотел выяснить отношения «по-мужски». Как сообщил АН «Между строк» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, инцидент произошёл поздним вечером 1 мая 2022 года. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь на проезжей части напротив частного дома на улице Розы Люксембург, ударил кулаком в голову 40-летнего мужчину, который ожидал такси. От удара пострадавший скончался.

Как уточнил АН «Между строк» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, убийству предшествовало празднование дня рождения в одном из банных комплексов. Сначала в компании всё складывалось хорошо, но затем две женщины повздорили. Одна из них уехала к своему знакомому и рассказала о ссоре. Тот, пытаясь выяснить детали инцидента, стал общаться по телефону с людьми, оставшимися в банном комплексе. С одним из собеседников у него завязалась ссора, и тогда он решил поговорить с обидчиком «по-мужски».

«Намереваясь выяснить с ним отношения, мужчина поехал к банному комплексу и ударил первого попавшегося ему “под горячую руку” гражданина, который хотя и отдыхал на праздновании этого же дня рождения, но к произошедшему конфликту никакого отношения не имел. К сожалению, единственный полученный потерпевшим удар оказался фатальным», — отметил полковник Горелых.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области уточнили, что злоумышленник подумал, что потерпевший — это человек, с которым он разговаривал по телефону и повздорил. После удара обвиняемый наклонился к мужчине и обнаружил, что это другой человек.

«В ходе предварительного расследования обвиняемый признавал вину в полном объёме, однако в судебном заседании он пояснил, что вину не признаёт, так как умысла на причинение тяжкого вреда здоровью у него не было», — отметили в прокуратуре.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего), и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.