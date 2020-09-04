В Верхней Пышме следователи задержали всех участников самосуда над мужчиной, которого девочки «в шутку» обвинили в приставаниях

Стало известно о задержании всех участников компании, которая в ночь с 22 на 23 августа жестоко расправилась с Дмитрием Чикваркиным, ошибочно решив, что он приставал к детям, рассказал Е1.ru на условиях анонимности один из родственников подозреваемых.

Ранее считалось, что их ещё разыскивают, но накануне стало известно, что личности остававшихся на свободе «мстителей» установили и они уже дают показания. Это мужчина и две девушки, все они находились в ту ночь вместе с тремя другими подозреваемыми, которых задержали ранее.

Против одной из задержанных девушек — Алины — возбудили уголовное дело (ст. 119 УК РФ): она угрожала убийством хозяйке сада Наталье Фроловой. Максимальный срок по этой статье составляет до двух лет лишения свободы. Пожилую женщину, пытавшуюся вступиться за Дмитрия, несколько человек удерживали, избивали и оскорбляли, в это время остальные участники забивали мужчину. Сейчас Наталью прячут следственные органы.

По данным E1.ru, Алину отпустили под подписку о невыезде. Остальные двое участников расправы проходят пока в качестве свидетелей, а потому также остаются на свободе. Они утверждают, что не принимали участия в убийстве Дмитрия Чикваркина: по их версии, его убили 23-летняя Валерия и её друзья — 28-летний Михаил и 33-летний Сергей. Не исключено, что в дальнейшем количество обвиняемых увеличится. В Следственном комитете пока воздержались от комментариев в интересах следствия.

Дмитрия Чикваркина похоронили на Александровском кладбище в Верхней Пышме. После того как история получила огласку, его семье стали поступать угрозы. Один из обвиняемых пытался обжаловать своё содержание под стражей, но неудачно.