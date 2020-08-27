В Верхней Пышме толпа изнасиловала и убила местного жителя, решив, что он педофил

В Верхней Пышме компания молодых людей жестоко расправилась с 48-летним местным жителем, решив, что он педофил. Мужчину избили и изнасиловали металлической трубой, позже он умер в больнице от полученных травм. В отношении агрессоров СК возбудил уголовное дело за убийство, совершённое с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору.

Как пишет Znak.com со ссылкой на источник в силовых структурах, погибший мог стать случайной жертвой, а детей, которые пожаловались родителям на домогательство мужчины, на самом деле никто не трогал.

По версии следствия, 23 августа жительница Верхней Пышмы Валерия (имя изменено. — Прим. ред.) отдыхала в компании друзей. Вместе с ними находились её трёхлетняя дочь и 10-летняя дочка приятеля. Женщина попросила тётю своего бывшего супруга забрать детей с ночёвкой на дачу, та согласилась и прислала за девочками своего друга.

«На следующий день дети вернулись домой и заявили, в доме тётки их трогал дядя, её сожитель. Валерия собрала знакомых и в их компании отправилась на дачу, где якобы всё произошло, чтобы разобраться с педофилом. Там они нашли мужчину, который приезжал вместе с тёткой забирать детей. Сначала его изнасиловали в анальное отверстие металлической трубой, затем ей же разбили ему голову, проломив череп», — рассказал источник издания.

Вечером 24 августа полиция задержала троих подозреваемых в убийстве. Саму Валерию и двоих её знакомых мужчин, 28 и 33 лет. Примечательно, что один из них ранее фигурировал в местных новостях как герой, спасший жителей улицы Первомайской в посёлке Балтым от пожара.

«В отношении всех троих судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 22 октября текущего года включительно», — сообщила пресс-секретарь Верхнепышминского городского суда Люция Бызова.

Остальные соучастники успели скрыться — они объявлены в розыск.

«Погибший 48-летний мужчина, по последним данным, не был сожителем бывшей родственницы Валерии. Он был всего лишь её знакомым, который помог по просьбе тётки доставить девочек до дачи. Версия девочек о том, что их кто-то трогал, также не находит на данный момент подтверждения. Они изменили свои показания и сейчас утверждают, что это была шутка», — добавил источник Znak.com.

Как пишет «КП — Урал», у покойного остались две дочери 6 и 19 лет, а также трёхлетний внук.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пока не комментируют ход расследования данного уголовного дела.