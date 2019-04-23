В Верхней Пышме общественник облил себя бензином в знак протеста против действий чиновников и ГИБДД

В Верхней Пышме утром 23 апреля местный активист Руслан Магамуров облился бензином в знак протеста против действий ГИБДД и мэрии, которые якобы рушат его семейный бизнес, пишет Ura.ru.

Акцию протеста общественник устроил около одной из своих АЗС. На место проведения акции выезжали полицейские и врачи, прибыл замглавы администрации Верхней Пышмы Николай Невструев.

По словам Магамурова, его жена владеет двумя АЗС в селе Балтым, однако ГИБДД выдала предписания о перекрытии въездов к заправочным станциям, а городская администрация их «безоговорочно» выполнила.

«При этом нам даже не объясняют, какие нарушения мы допустили. Нам не дают копии предписаний, мы не знаем, что в них содержится», — подчеркнул Магамуров.

Получить комментарий в пресс-службе администрации города оперативно не удалось — на звонки здесь не ответили. Также не удалось дозвониться до отдела по пропаганде ГИБДД по Свердловской области.

Руслан Магамуров с 2015 года боролся с различными проектами местной администрации и УГМК: он жаловался на плохое состояние экологии, дорог, регулярно проводил различные акции, писал обращения к губернатору. В середине апреля 2019 года Магамуров неожиданно опубликовал на сайте своего общественного движения «ОСА» письмо с извинениями перед гендиректором УГМК Андреем Козицыным, где отметил, что «каждый житель Верхней Пышмы должен быть счастлив, что живёт в этом прекрасном городе, лучшем городе Свердловской области».