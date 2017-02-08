В Верхней Салде в «Газели» найден замёрзший ребёнок со спящими наркоманами из Нижнего Тагила

Трёхлетний мальчик с двумя наркоманами в заглушенной «Газели» был обнаружен в центре Верхней Салды в минувшую субботу, сообщает городской портал Vsalde.ru. По данным издания, около 21.30 в дежурную часть полиции поступила информация о том, что на улице Орджоникидзе несколько часов стоит «Газель» со спящими водителем и пассажиром.

«Информация была передана наряду ДПС ГИБДД в составе лейтенанта полиции Алексея Субарева и стажёра Глеба Андреева. Двигаясь по улице Орджоникидзе, они увидели похожую “Газель”, направляющуюся в сторону выезда из города, – рассказала журналистам инспектор по пропаганде ГИБДД Светлана Патрушева. – С помощью проблесковых маячков и громкоговорящей связи полицейские остановили автомашину, в которой кроме водителя и пассажира находился плачущий трёхлетний ребёнок».

Автоинспекторы заподозрили водителя в употреблении алкогольных напитков и перенесли ребёнка в патрульный автомобиль, чтобы отогреть. Позже мальчик сумел рассказать полицейским, как найти маму. Женщине позвонили, и она приехала на такси из Нижнего Тагила.

«Было установлено, что оба мужчины – тагильчане, на “Газели” они осуществляли доставку мебели из Нижнего Тагила. В ходе досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили трубку с остатками курительной смеси и пластмассовую банку с веществом растительного происхождения под детским удерживающим устройством», – уточняет Vsalde.ru

В настоящее время эксперты устанавливают состав найденного вещества. Если подтвердится, что это наркотик, то будет возбуждено уголовное дело по 228-й статье УК РФ. Также сотрудниками отделения ПДН Верхней Салды проводится проверка в отношении семьи ребёнка.

Агентство новостей «Между строк»