В ВЭБ предупредили о падении курса рубля в 2019 году

Зампредседателя «Внешэкономбанка» и его главный экономист Андрей Клепач в ходе международной бизнес-конференции KEF-2018 в Минске заявил, что курс рубля в 2019 году заметно снизится, пишет «Интерфакс».

«Не думаю, что сейчас возможна волна [давления на курс российского рубля]. Курс до конца года сохранится на текущем уровне, может даже укрепиться. Но в следующем году, даже вне контекста санкций, курс рубля снизится», — сказал эксперт.

При этом, по словам Клепача, в этом году российская валюта будет относительно стабильной и может даже укрепиться. Он отметил, что большое «тормозящее влияние» на развитие российской экономики оказали санкции. В данный момент Россия «отрезана от мирового рынка заимствований», а в будущем можно ожидать ещё большего оттока капитала «в том числе из-за ожидания нового портфеля санкций», сказал Клепач. Он предположил, что по итогам 2018 года отток капитала из России окажется вдвое выше прогнозируемого властями и составит около 60 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США обсуждает с Конгрессом возможность введения нового пакета санкций против России из-за отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Администрация США пока не раскрыла детали этих ограничений и сроки их введения.