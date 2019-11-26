В Уссурийске уволили дворника, по просьбе которой школьник убирал снег с козырька здания

Школьного дворника в Уссурийске, из-за которой ученик убирал снег с козырька здания, уволили по результатам проверки, со ссылкой на пресс-службу администрации города пишет «Интерфакс».

«В результате проверки дворник уволена, завхозу объявлен выговор за слабый контроль над техническим персоналом, директору вынесено замечание. Претензий к общеобразовательному учреждению со стороны родителей мальчика нет», — сказано в сообщении.

УМВД Приморья установило, что дворник, которая сначала убирала снег с козырька, приходится тетёй шестикласснику, который попал на видео. Ребёнок сам вызвался помочь родственнице на перемене, и по словам руководства школы, убирал снег не более пяти минут.

Напомним, накануне в соцсетях было опубликовано видео, на котором школьник без верхней одежды чистит козырёк здания, в это время из окна его за туловище держит взрослый. По факту случившегося проверку проводили полиция и следователи.