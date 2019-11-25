В Уссурийске полиция начала проверку видео, на котором ребёнок убирает снег с козырька школы

Полиция Уссурийска начала проверку видео, на котором ребёнок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщает пресс-служба МВД региона.

На видео, размещённом накануне в соцсетях, раздетый ребёнок лопатой счищал снег с козырька школы, из окна второго этажа его придерживал взрослый. По словам автора видео, происходящее было снято у школы № 31 на улице Дальневосточной, 17 в микрорайоне Доброполье.

В МВД добавили, что в школу направили инспекторов по делам несовершеннолетних.

В январе учеников саратовской школы № 95 заставили убирать от снега территорию возле учреждения вскоре после скандала с уборкой снега учителями.