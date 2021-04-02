В УрФУ отменили государственные экзамены

Большинство выпускников УрФУ не будут писать государственные экзамены, со ссылкой на пресс-службу вуза пишет E1.ru.

По словам представителей университета, более 90% студентов не ожидает итоговая аттестация. Госэкзамены предстоит написать только выпускникам нескольких направлений инженерного профиля.

«В 2021 году государственную итоговую аттестацию в Уральском федеральном университете предстоит пройти выпускникам лишь нескольких направлений подготовки, преимущественно инженерного профиля. По большинству направлений госэкзамены проводиться не будут, так как решение об их отмене было принято ещё в прошлом учебном году в связи с пандемией. Решения о проведении госэкзаменов принимаются отдельно по каждой образовательной программе, их в УрФУ более 400. Утверждают это решение учёные советы институтов», — подчеркнул пресс-секретарь вуза Дмитрий Бенеманский.

Также в университете уточнили, что точный перечень направлений пока не известен, не все институты вынесли вердикт касательно госэкзаменов.