В Украине возбудили уголовное дело против Порошенко по статье о госизмене

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало расследование по факту возможной государственной измены, совершённой Петром Порошенко, со ссылкой на заявление в Facebook первого заместителя директора ГБР Ольгу Варченко пишет РИА Новости.

В Госбюро уточнили, что речь идёт о событиях 25 ноября 2018 года, когда корабли ВМС Украины совершили переход из Чёрного в Азовское море в районе Керченского пролива. Заявление подал бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, вернувшийся в Украину. Ранее Портнов обвинил Порошенко в том, что он, находясь на посту главы государства, совершил госизмену, посылая украинских моряков в Керченский пролив, добавив, что направил в бюро иск против бывшего главы государства.

В 2014 году против Портнова было заведено уголовное дело. Как заявили в прокуратуре Киева, в 2010 году он незаконно возглавил кафедру конституционного права Киевского национального университета имени Шевченко, а также завладел средствами высшего учебного заведения.

Из-за преследования он покинул Украину, проживал в Москве и Вене.

В марте этого года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о прекращении уголовного дела в отношении него о возможном незаконном обогащении почти на миллион долларов.

Напомним, в ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные манёвры, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд заключил всех под стражу по обвинению в нарушении границы.

Владимир Путин оценил действия украинских властей как провокацию в преддверии украинских выборов президента.