В УКЛРЦ и правительстве Свердловской области прокомментировали информацию о возможном банкротстве госпиталя Тетюхина

В пресс-службе Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра им. В. В. Тетюхина опровергли информацию о том, что госпиталь может быть признан банкротом.

Напомним, накануне издание РБК со ссылкой на собственные источники сообщило, что Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ, принадлежит правительству Свердловской области. — Прим. ред.) может потребовать признать банкротом АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий», если учреждение не передаст ей четверть в уставном капитале до конца марта следующего года или не вернёт займ в 1,2 млрд рублей с процентами.

«В реальности разговоров об этом (банкротстве. — Прим. ред.) на данный момент нет. УКЛРЦ им. В. В. Тетюхина создавался в рамках государственно-частного партнёрства, согласно которому Свердловская область вложила в центр 1,2 млрд рублей в обмен на долю собственности. Сегодня в соответствии с законодательством идёт обычный процесс реализации отдельных положений этих имеющихся соглашений. Попытки отдельных аналитиков деформировать обстоятельства партнёрства медицинского центра с КРСУ фактических оснований не имеют», — пояснили в госпитале, отметив, что данные соглашения предусматривают передачу около 25% УКЛРЦ региональному правительству в лице КРСУ.

Какой финансово-юридический инструмент будет при этом использован, пока в УКЛРЦ не уточняют.

«Идёт рабочий процесс, связанный с оформлением участия Свердловской области в совместно реализуемом проекте. Это соответствует первоначальным соглашениям, никто от них не отступает», — заявил генеральный директор УКЛРЦ Алексей Щелкунов.

Напомним, в создание УКЛРЦ 3 млрд рублей собственных средств вложил бывший акционер «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин, ещё 1,2 млрд рублей в качестве займа предоставило правительство Свердловской области через КРСУ. Согласно допсоглашениям к договору займа, стороны договорились, что КРСУ получит долю не менее 25,6% в капиталах АО «Госпиталь ВИТ» и ООО «УКЛРЦ» в счёт долга.