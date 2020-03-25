В Уголовный кодекс внесут поправки о наказании за фейки о коронавирусе

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что в Уголовный кодекс внесут поправки об ответственности за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом, пишет «Интерфакс».

Накануне Крашенинников и председатель Госдумы Вячеслав Володин предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Уже 25 марта в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за нарушение карантина. В случае принятия поправок нарушение карантина, повлёкшее массовые заболевания, будет грозить штрафом до 1 миллиона рублей или ограничением свободы до трёх лет, а если оно привело к смерти — штрафом до двух миллионов рублей или ограничением свободы до пяти лет. За гибель двух и более человек предлагается лишать свободы до семи лет.

По словам Крашенинникова, ко второму чтению документ дополнят санкциями за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом, которая дезориентирует граждан и вводит в заблуждение.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой, которая прилетела из Испании и неделю ходила на работу, — она стала первой пациенткой в регионе, у которой подтвердили коронавирус. Уголовное дело ведётся по статьям о халатности и сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.

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