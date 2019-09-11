В Удмуртии завели уголовное дело после самосожжения учёного у здания парламента

Следственные органы возбудили уголовное дело после самоубийства ученого Альберта Разина у здания Госсовета Удмуртии в Ижевске, со ссылкой на прокуратуру республики пишет «Интерфакс».

Источник агентства добавил, что в рамках дела следователи проверят все версии, в том числе и доведение до самоубийства. Дело возбуждено по статье о доведении до самоубийства (статья 110 УК).

Инцидент произошёл накануне, 10 сентября. Заслуженный научный деятель Удмуртии Альберт Разин поджёг себя у здания Госсовета незадолго до начала сессии. Рядом с ним лежали транспаранты, в которых он призывал спасти удмуртский этнос и язык. Позже мужчина умер в больнице.

79-летний Альберт Разин находился на пенсии, до этого он был ректором Института человека при Удмуртском государственном университете. Разин подписал открытое письмо учёных к председателю Госсовета и депутатам с требованием не поддерживать законопроект об изучении нерусских языков в школах. Они считали, что это «прямой путь к исчезновению родного языка, снижению этнического самосознания и ликвидации этнокультуры».