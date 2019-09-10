В Удмуртии общественник поджёг себя у здания госсовета (ВИДЕО)

Мужчина поджёг себя возле здания государственного совета Удмуртии в Ижевске незадолго до начала сессии, со ссылкой на очевидцев пишет местное издание Izhlife.

Отмечается, что пострадавшим может быть 70-летний заслуженный деятель Удмуртии, экс-директор Института человека УдГУ и известный в Ижевске общественник Альберт Разин — он находится в больнице в критическом состоянии.

Рядом с мужчиной лежали транспаранты, в которых он призывал спасти удмуртский этнос: «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть». Очевидцы говорят, что на нём была маска и несколько слоёв одежды. Очевидцы также сообщили, что огонь потушили пожарные.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак сообщил, что ожогами поражено почти 100% тела мужчины.