Поджёгший себя у здания Госсовета Удмуртии учёный скончался

Удмуртский учёный, социолог, кандидат философских наук Альберт Разин, устроивший акт самосожжения у здания Госсовета Удмуртии, скончался, сообщает портал «Моя Удмуртия».

Как сообщалось, сегодня он пришёл к зданию Госсовета с пикетом в защиту удмуртского языка, держа плакат «Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть». В какой-то момент он поджёг себя.

Глава республиканского управления Следственного комитета России Рустам Тугушев сообщал, что пострадавший находился в крайне тяжёлом состоянии. Заместитель главврача 1-й республиканской клинической больницы Олег Шевцов говорил, что мужчину, который поджёг себя, ввели в медикаментозный сон. Спасти пострадавшего не удалось.