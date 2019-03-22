В Удмуртии двое грабителей украли у «Почты России» мешок с десятикопеечными монетами

В Удмуртии двое вооружённых мужчин ограбили отделение «Почты России», забрав мешок с 8 тысячами десятикопеечных монет, сообщает прокуратура республики.

Ранее судимые 36-летний и 37-летний грабители приехали из Ижевска в Сарапул. В масках и с оружием они ворвались в отделение «Почты России», потребовав выдать им деньги.

«Ворвавшись в почтовое отделение по ул. Колчина, в котором находились посетители, разбойники потребовали от сотрудников отделения передачи денежных средств. Мужчины были вооружены предметами, которые внешне были похожи на автомат АК-74 и пистолет Макарова. Один из нападавших для устрашения произвёл выстрел в пол. Они схватили один из мешков и скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении прокуратуры.

Испуганные работники отдали им мешок с деньгами, после чего преступники скрылись. Позднее выяснилось, что в нём были десятикопеечные монеты на общую сумму 835 рублей.

Преступников задержали, теперь грабителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.