В Тюменской области ФСБ задержала подозреваемого в подготовке нападения на школу

ФСБ сообщила о задержании 18-летнего молодого человека по подозрению в подготовке нападения на школу в Тюменской области, пишет ТАСС.

У задержанного изъяли охотничье ружьё с патронами, два ножа, аммиачную селитру и инструкцию по изготовлению взрывных устройств. В ФСБ заявили, что задержанный и свидетели дали показания о подготовке нападения на школу. Как давно подросток планировал нападение и когда собирался его осуществить, в ФСБ не уточнили.

Региональное управление СК РФ по факту подготовки к нападению на школу возбудило уголовное дело.

«Следственным управлением СК России по Тюменской области в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, пунктам "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц")», — добавили в ЦОС.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Напомним, с конца марта российские школы закрыты, школьники учатся дистанционно или находятся на каникулах.

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