В Тюмени парашютист во время приземления зацепился за фонарь (ВИДЕО)

В Тюмени во время празднования Дня защитника Отечества один из парашютистов во время спуска зацепился за фонарь и повис на ограждении набережной, сообщает портал 72.ru.

На помощь пострадавшему пришли дежурившие сотрудники МЧС. Мужчину подняли наверх, после чего его увезла бригада скорой помощи. Как рассказал старший парашютной группы, сейчас он чувствует себя нормально.

«Он ударился лицом об ограждение, у него ссадины. Больше никаких травм, его посмотрели врачи», — сказал старший парашютной группы.

Сам парашютист рассказал изданию, что нештатная ситуация произошла из-за сильного ветра и погоды.