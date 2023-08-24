В Тверской области разбился самолёт Евгения Пригожина. СМИ сообщают о гибели руководителя ЧВК «Вагнер»

Как сообщили накануне в МЧС РФ, в районе села Куженкино Тверской области разбился самолёт бизнес-класса повышенной комфортабельности Embraer ERJ-135 (регистрационный № RA-02795), выполнявший рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Самолёт принадлежал компании известного в стране бизнесмена Евгения Пригожина.

По данным информационных агентств РБК и Фонтанка.ру, связь с самолётом прекратилась около 18:20 мск, когда он летел на высоте 6 км. По предварительной информации, все 10 человек, находившихся в тот момент на борту, включая членов трёх экипажа, командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина и основателя ЧВК Евгения Пригожина, погибли.

Сейчас на месте крушения самолёта работают специалисты ФСБ и СК России. Создана комиссия по расследованию происшествия.