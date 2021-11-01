​​​​​​​В Туве задержали подозреваемого в убийстве двух несовершеннолетних сестёр 

В городе Кызыл Республики Тыва накануне были найдены тела двух девочек 9-ти и 14-ти лет возле дома № 37/3 по улице Лопсанчапа. Младшая сестра скончалась до приезда врачей, старшая умерла в больнице, сообщает РИА Новости.

Полиция задержала 23-летнего ранее судимого родственника, который снимал комнату у матери погибших. По одной из версий, он сбросил девочек с восьмого этажа. По его словам, дети не слушались и хотели выйти погулять, когда их мать была на работе.

В ходе проверки в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в отношении малолетней). Дело поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.

О матери погибших известно, что она была неоднократно судима в том числе за неисполнение родительских обязанностей, хранение наркотиков, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, дезорганизацию деятельности колонии, в которой отбывала наказание, а также за грабёж.

Сёстры официально воспитывались в приёмной семье, проживающей в Тоджинском районе Республики Тыва. По предварительным данным, опекуны и мать девочек были знакомы, поэтому органы опеки не получали уведомления о передаче сестёр родной матери.