В туркластеле «Гора Белая» рассказали, как может измениться привокзальная площадь Нижнего Тагила

В новогодние праздники на авто- и ж/д вокзале Нижнего Тагила появилась навигация для гостей туристического кластера «Гора Белая». В планах на будущее у команды управляющей компании туркластера — разработка мультимодальных перевозок, которые позволят доехать от Екатеринбурга до объектов создающегося курорта по единому билету.

Информационные таблички появились в зданиях и на перронах двух тагильских вокзалов. Указатели помогут туристам сориентироваться на месте, направят от электрички к автобусу до горы Белой, Висима, Черноисточинска, Усть-Утки и других населённых пунктов, входящих в состав туркластера. C АО «Свердловская пригородная компания» проведены переговоры о потенциальной возможности запустить мультимодальные перевозки, когда по одному билету пассажир сможет менять виды транспорта (пересесть с «Ласточки» на автобус до горы) и перемещаться по всей территории.

За концепцию созданной навигации отвечает московская компания Zoloto Group. Её специалисты работали, например, над навигацией для таких объектов, как парк Сокольники в Москве и аэропорт Кольцово в Екатеринбурге.

«Подрядчик разработал схему расположения навигации на вокзалах Нижнего Тагила. Также им был предложен проект перспективного благоустройства привокзальной территории с точки зрения размещения коммерции, кафе, развлечений. Предлагается превратить привокзальную площадь в интересную общественную площадку, облагородить внешний вид здания, сделать арт-объекты возле железнодорожного вокзала», — рассказал АН «Между строк» заместитель гендиректора туркластера по развитию коммерческой деятельности Семён Искаков.

Пока навигационные указатели появились только на вокзалах Нижнего Тагила. В дальнейшем ими будут оборудованы остановки всех населённых пунктов туркластера. По задумке, путешествовать внутри туркластера должно быть удобнее на общественном транспорте, чем на личном авто.

Создание туристско-рекреационного кластера под Нижним Тагилом инициировано губернатором Свердловской области в конце 2018 года. В кластер входят горнолыжный комплекс «Гора Белая», 16 населённых пунктов, часть природного парка «Река Чусовая» и охранная зона Висимского заповедника. На всей этой территории планируется модернизировать действующие и создать до 200 новых объектов туристического сервиса, спорта и культуры. Проект призван не только развить туризм в регионе, но и создать новые рабочие места и улучшить качество жизни населения сельских территорий.