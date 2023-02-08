В Тульской области при взрыве газа в многоэтажном доме погибли пять человек

Накануне, 7 февраля, в городе Ефремов Тульской области взорвался газ в пятиэтажном жилом доме. В результате ЧП обрушился первый подъезд, пять человек погибли, семерых жильцов спасатели достали из-под завалов, разрушены восемь квартир, сообщает ТАСС. В городе введён режим ЧС.

Трагедия произошла на улице Химиков. Очаг взрыва находился на четвёртом этаже многоэтажки. Причиной ЧП стала неисправность газового оборудования. В ликвидации последствий обрушения здания задействованы 344 человека и 95 единиц техники. Всего в пятиэтажном доме проживает 231 человек. Людей эвакуировали. Для них открыли пункты временного размещения, часть жильцов остановились у родственников и знакомых.

На место выехали 20 бригад скорой помощи. Спасатели продолжают поиск пострадавших под завалами здания. Трое жильцов уже доставлены в больницу. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, пострадавшим — по 500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование трагедии контролирует глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.