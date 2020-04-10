В трёх регионах России запретили продажу разливного пива

В Крыму, Оренбургской и Липецкой областях на период неблагоприятной эпидемиологической ситуации запретили продажу разливного пива, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, в этих регионах запрет действует официально, в остальных чиновники оказывают неформальное давление на магазины и вынуждают их закрыться, несмотря на то, что по распоряжению правительства они могут продолжать работу как магазины продуктов; речь идёт по меньшей мере о двух тысячах точек. Президент Союза участников пивной торговли Николай Желагин также уточнил, что магазины пива и сидра навынос закрываются и в Москве.

«Коммерсантъ» отмечает, что требование закрыть точки по торговле пивом может быть связано с наличием нескольких столиков внутри некоторых магазинов, но под запрет попадают все. Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин отметил, что закрытие таких магазинов ставит под удар малые пивоварни, для которых розничная торговля оставалась единственным каналом сбыта продукции после закрытия ресторанов, кафе и баров.

Кроме того, в некоторых субъектах ввели сухой закон: в Якутии и Туве розничную продажу алкоголя запретили в отдельных населённых пунктах. Также полный запрет вводили в Забайкалье, однако во избежание роста продаж контрафакта через несколько дней власти разрешили покупать спиртное в течение специально выделенных двух часов.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».