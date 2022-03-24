В торговых центрах Нижнего Тагила закрываются пункты вакцинации от COVID-19

В Нижнем Тагиле мобильные пункты вакцинации в ТРЦ DEPO, ТЦ «Квадрат» и Нижнетагильском цирке будут закрыты с 25 марта. Тагильчане смогут вакцинироваться и ревакцинироваться от коронавирусной инфекции в прививочных кабинетах районных поликлиник.

Приостановка работы пунктов вакцинации связана с уменьшением желающих привиться. По данным мэрии, к 24 марта в Нижнем Тагиле прошли вакцинацию уже 204 тысячи жителей города, что составляет 58,8% от общей численности населения и 75,8% от численности взрослого населения. Повторную вакцинацию прошли 36 тысяч 178 тагильчан.