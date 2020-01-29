В торговых центрах Екатеринбурга бесплатно раздадут защитные маски для профилактики коронавируса

В торговых центрах Екатеринбурга 30 января в рамках профилактики гриппа, ОРВИ, а также нового китайского коронавируса бесплатно раздадут маски, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Свердловской области.

Акция пройдёт с 17:00 до 19:00 в ТРЦ «Гринвич», ТРЦ «Мегаполис», ТРК «Радуга-Парк», ТРЦ «Алатырь» и МТРК «КомсоМолл», а также в кинотеатре «Континент Синема». Участвовать в раздаче листовок и масок будут представители Городского центра медицинской профилактики и студенты-волонтёры Свердловского областного медицинского колледжа.

«Ношение масок может ограничить распространение вирусов. Рекомендуем использовать маски в местах скопления людей (помещения, общественный транспорт), регулярно проводить влажную уборку в помещениях, проветривание и частое мытьё рук или их обработку влажными гигиеническими салфетками с дезинфицирующим эффектом. Эти простые меры помогут снизить риск распространения вирусов гриппа и ОРВИ, в том числе коронавируса из КНР», — подчёркивают в Минздраве.

По данным главного внештатного эпидемиолога управления здравоохранения Екатеринбурга Александра Харитонова, в феврале врачи ждут в городе традиционную волну гриппа и ОРВИ. За последнюю неделю в городе зарегистрировано более 13 тысяч случаев ОРВИ, что на 25% выше предыдущей недели.

Напомним, в конце декабря в китайском городе Ухань произошли первые случаи заражения новым типом вируса 2019-nCoV. По мнению китайских эпидемиологов, очагом распространения мог стать рынок морепродуктов в Ухане. Число заразившихся коронавирусом превысило 6 тысяч человек, погибло уже более 100 человек. Случаи заражения также зафиксированы в Австралии, Канаде, Германии Сингапуре, США, Таиланде, Южной Корее, Франции и Японии. В России подтверждённых случаев заражения коронавирусом пока не зафиксировано, однако с подозрением на заболевание госпитализированы жители Кемерова и Воронежа.