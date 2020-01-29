В Воронеже два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус (ВИДЕО)

Двух человек госпитализировали в воронежскую больницу с подозрением на коронавирус, со ссылкой на информированный источник пишет «Интерфакс».

По его словам, это женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения

«Женщина прибыла 4 дня назад из Китая. Она обратилась в поликлинику с признаками гриппа. Было принято решение госпитализировать её. Похожая ситуация и с мужчиной», — сказал собеседник.

Пресс-центр правительства Воронежской области официально подтвердил данную информацию. Как говорится в сообщении пресс-центра, 28 января в Воронеже были госпитализированы два пациента с ОРВИ — недавно вернувшиеся из КНР 55-летняя женщина и 35-летний мужчина.

«При госпитализации были использованы специальные средства противоэпидемической защиты: специальный санитарный транспорт, изолирующий модуль, соответствующая экипировка медработников», — подчеркнули представители правительства.

Сейчас эти пациенты находятся в инфекционном боксе одной из воронежских больниц с отдельными входами в каждую палату, добавили в пресс-центре. Отмечается, что для определения типа вируса, вызвавшего ОРВИ у госпитализированных, в срок до трёх дней будет проведён анализ на базе федеральной лаборатории Роспотребнадзора, соответствующие пробы уже готовятся. Параллельно воронежское управление Роспотребнадзора проводит исследование на грипп. Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил профильному зампреду областного правительства Владимиру Попову возглавить специальную комиссию, которая будет контролировать ход событий.

Напомним, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тысячи человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.