Двух россиян госпитализировали с подозрением на коронавирус в Кемерове

Двух пассажиров самолёта, прибывшего из Китая в аэропорт Кемерово, госпитализировали с респираторными симптомами, пишет «Газета Кемерова». Взрослый и ребёнок с подозрением на коронавирус были доставлены в областную инфекционную больницу.

«У госпитализированных пациентов забрали необходимые анализы, чтобы уточнить диагноз», — заявили в пресс-службе департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.

Сообщается, что самолёт досрочно вернулся в Россию с острова Хайнань из-за распространения коронавируса. В ведомстве добавили, что на территории Кузбасса усилен санитарно-карантинный контроль в воздушных пунктах пропуска через границу. Авиапассажиры, которые прибывают рейсами из стран Юго-Восточной Азии, проходят бесконтактную термометрию.

Ранее сообщалось о двух госпитализированных с подозрением на коронавирус в Воронеже. Пресс-центр правительства Воронежской области официально подтвердил данную информацию. Как говорится в сообщении пресс-центра, 28 января в Воронеже были госпитализированы два пациента с ОРВИ — недавно вернувшиеся из КНР 55-летняя женщина и 35-летний мужчина.

О случаях заражения вирусом 2019-nCoV в Китае стало известно в конце 2019 года. На сегодняшний день новым типом коронавируса в КНР заразились почти шесть тысяч человек, 132 человека скончались.