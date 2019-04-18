В топ-200 самых богатых бизнесменов России попали трое уральских предпринимателей

12 российских бизнесменов, владеющих активами в Свердловской области, включены в топ-200 Forbes самых богатых людей России, сообщается на сайте издания. Трое из богатейших предпринимателей — уроженцы Среднего Урала.

Второе место в рейтинге — сразу за председателем правления АО «Новатэк» Леонидом Михельсоном с капиталом 24 млрд долларов — занимает совладелец «Новолипецкого металлургического комбината» (владеет екатеринбургским ООО «Виз-Сталь» и свердловским НСММЗ) Владимир Лисин с состоянием 21,3 млрд долларов. Замыкает тройку президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

Основатель «Реновы» Виктор Вексельберг (на Урале владеет аэропортом Кольцово и компанией «Т-Плюс») с состоянием 11,5 млрд долларов расположился на 11-м месте, президент УГМК (в которую входит Уральская горно-металлургическая компания, расположенная в Верхней Пышме) Искандер Махмудов, чьё состояние Forbes оценил в 6,6 млрд долларов, занял 18-е место, совладелец ЕВРАЗа Александр Абрамов (состояние — 6,2 млрд долларов) расположился на 20-м месте.

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын (состояние — 4,4 млрд долларов) занял 24-е место, председатель совета директоров «Русской медной компании» Андрей Алтушкин (состояние — 4,3 млрд долларов) — 25-е место.

Далее идёт акционер «ОК "Русал"» (включает «Богословский алюминиевый завод» и «Североуральский бокситовый рудник») Олег Дерипаска (состояние — 3,6 млрд долларов), который занял 30-е место в топ-200. Ниже на 10 строчек, на 40-м месте рейтинга, разместился совладелец ЕВРАЗа Александр Фролов (состояние — 2,7 млрд долларов). Председатель совета директоров «Трубной металлургической компании» Дмитрий Пумпянский, чьё состояние Forbes оценил в 2,2 млрд долларов, занял 46-е место.

Заместитель генерального директора УГМК Игорь Кудряшкин с состоянием 950 млн долларов расположился на 106-м месте. Акционер Группы ЧТПЗ (владеет «Челябинским трубопрокатным заводом» и «Первоуральским новотрубным заводом») Андрей Комаров (состояние — 800 млн долларов) занял 130-е место. Бывший акционер титанового предприятия «ВСМПО-Ависма», а сейчас инвестор Вячеслав Брешт, занявший с состоянием 600 млн долларов 166-е место в топ-200, замыкает список богатейших российских бизнесменов, которые владеют активами в Свердловской области.