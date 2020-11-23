В Томске шестилетняя девочка упала с четвёртого этажа и самостоятельно вернулась домой (ВИДЕО)

В Томске из окна четвёртого этажа жилого дома выпала шестилетняя девочка. Ребёнок приземлился в сугроб и смог сам вернуться обратно к родителям. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что удивлённая произошедшим девочка быстро встала, а затем направилась к подъезду.

Инцидент произошёл вечером 22 ноября у дома № 39 по улице Карла Маркса. После того как девочка вернулась домой, её отправили в больницу. В пресс-службе Минздрава Томской области сообщили, что врачи диагностировали переломы. Сейчас девочке ничего не угрожает.

«Ночь ребенок провёл в реанимации, где врачам удалось стабилизировать состояние маленькой пациентки», — сказали в пресс-службе.

На мать ребёнка был составлен протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних), которая предусматривает штраф в размере от 100 до 500 рублей.