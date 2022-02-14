В «Титановой долине» завершилось строительство основного корпуса завода железнодорожных колёс

Компания «Аллегро» (создана ЕВРАЗом и группой «Рейл Сервис») завершила строительство основного производственного комплекса завода по изготовлению железнодорожных колёс в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина». В феврале на предприятие поступит основное технологическое оборудование, сообщили в пресс-службе ЕВРАЗа.

В компании уточнили, что параллельно ведётся монтаж инженерных сетей. В феврале для монтажа на готовые фундаменты поступит первая из трёх линий механической обработки колёс. Помимо прочего, на площадку поставлено оборудование водоподготовки.

«Инвестиции в строительство завода на паритетных основаниях составили около 16 млрд рублей, будет организовано более 400 новых рабочих мест. Мощность создаваемого предприятия — 200 тысяч колёс в год с возможностью увеличения до 300 тысяч. Старт производства намечен на начало 2023 года», — рассказали в пресс-службе ЕВРАЗа.

В конце января на площадке с инспекционным контролем побывала делегация поставщика оборудования из Австрии ANDRITZ Metals. Специалисты высоко оценили уровень готовности фундаментов для монтажа оборудования кольцевой нагревательной печи и участка термической обработки колёс.

В пресс-службе отметили, что новый завод будет работать в связке с Нижнетагильским металлургическим комбинатом. Из Нижнего Тагила на завод будет поставляться стальная заготовка.

Напомним, в мае 2021 года руководство ЕВРАЗа вместе с владельцем группы «Рейл Сервис» Сергеем Гущиным и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым приняло участие в торжественной церемонии закладки фундамента нового завода по производству железнодорожных колёс в особой экономической зоне «Титановая долина».

В январе стало известно, что тагильчане, трудящиеся в ОЭЗ «Титановая долина», смогут добираться до работы на рейсовом автобусе № 109 сообщением Нижний Тагил — Нижняя Салда. Информация об этом опубликована на сайте особой экономической зоны. Уточняется, что маршрут № 109 выполняет восемь рейсов ежедневно, а добраться из Нижнего Тагила до «Титановой долины» можно менее чем за час.