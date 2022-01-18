До «Титановой долины» тагильчане смогут доехать на рейсовом автобусе

Тагильчане, трудящиеся в ОЭЗ «Титановая долина», теперь смогут добираться до работы на рейсовом автобусе № 109 сообщением Нижний Тагил — Нижняя Салда. Об этом сообщается на сайте Особой экономической зоны. Уточняется, что маршрут № 109 выполняет восемь рейсов ежедневно, а добраться из Нижнего Тагила до «Титановой долины» можно менее чем за час. 17 января автобус сделал первую остановку у Центрального входа ОЭЗ.

Напомним, в мае 2021 года руководство ЕВРАЗа вместе с владельцем группы «РЕЙЛ СЕРВИС» Сергеем Гущиным и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым приняло участие в торжественной церемонии закладки фундамента нового завода по производству железнодорожных колёс в особой экономической зоне «Титановая долина». Старт производства намечен на конец 2022 — начало 2023 года.