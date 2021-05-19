Куйвашев вместе с руководством ЕВРАЗа дал старт строительству завода по производству колёс в «Титановой долине»

Сегодня, 19 мая, руководство ЕВРАЗа вместе с владельцем группы «РЕЙЛ СЕРВИС» Сергеем Гущиным и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым приняло участие в торжественной церемонии закладки фундамента нового завода по производству железнодорожных колёс в особой экономической зоне «Титановая долина». Проект реализуется компанией «Аллегро», созданной ЕВРАЗом и промышленной группой «РЕЙЛ СЕРВИС».

«Недавно мы расширили партнёрство с ЕВРАЗом и заключили долгосрочный контракт на поставку железнодорожных колёс для наших вагоноремонтных компаний, — отметил владелец группы "РЕЙЛ СЕРВИС" Сергей Гущин. — Я рад, что ещё до окончания строительства нового завода мы можем полностью обеспечить потребности наших предприятий за счёт продукции ЕВРАЗ НТМК».

«Вместе с "РЕЙЛ СЕРВИС" мы создаём самое современное производство железнодорожных колёс в мире. Запуск предприятия позволит нам в полной мере реализовать политику импортозамещения. Важно и то, что мы сможем задействовать имеющийся инженерный потенциал ЕВРАЗ НТМК и использовать колёсную заготовку комбината из высококачественной стали», — отметил вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд.

Завод разместится на участке в 11 гектаров. Сегодня на территории идёт заливка фундамента под возведение основных корпусов и производственных линий, а также уже распланирована площадка и обустроены дороги. В 2022 году на завод начнёт поступать первое технологическое оборудование.

«Реализация проекта идёт по графику, и это очень важно, ведь открытие нового предприятия не только обеспечит потребности наших партнёров и клиентов в качественном транспортном прокате, но и поспособствует созданию новых рабочих мест, развитию особой экономической зоны и региона в целом», — прокомментировал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Во время торжественной церемонии закладки фундамента Евгений Куйвашев отметил важность высокого инвестиционного потенциала этого проекта для Свердловской области.

«Когда серьёзные игроки договариваются и выполняют в полном объёме свои обязательства, получаются, как правило, очень хорошие объекты, — подчеркнул глава региона Евгений Куйвашев. — ЕВРАЗ — очень серьёзные и достойные партнёры, которые принимают важнейшие решения для развития Качканара, Нижнего Тагила и других городов. У проекта в Верхней Салде огромный финансовый портфель, его реализация будет иметь кумулятивный эффект для всей промышленности Свердловской области».

В строительство завода планируется инвестировать около 16 млрд рублей. Мощность создаваемого предприятия — 200 тысяч колёс в год с возможностью увеличения до 300 тысяч. Старт производства намечен на конец 2022 — начало 2023 года.

Новое производство будет работать с применением передовых технологий и оборудования. Основными поставщиками оборудования выступают мировые и российские производители. Предприятие будет работать в связке с ЕВРАЗ НТМК. Из Нижнего Тагила планируется поставка стальных заготовок, которые будут проходить уникальную экспертизу, внесённую комбинатом в проект. Сейчас ЕВРАЗ НТМК является одним из ведущих предприятий по выпуску железнодорожных колёс в России и СНГ, колёсная продукция комбината широко известна и на мировом рынке.