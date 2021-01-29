В театре кукол Нижнего Тагила рассказали о премьерах нового сезона

В Нижнетагильском театре кукол уже началась работа над новыми спектаклями. Первой премьерой в 2021 году станет красочная «Сказка о капризной Принцессе и Короле лягушек» (5+). Репетиции стартуют в начале февраля, когда в театр приедет постановочная команда из Санкт-Петербурга: режиссёр Пётр Васильев и художник Алевтина Торик. Премьера запланирована на начало марта.

Весной выйдет и дебютный спектакль актрисы театра кукол Татьяны Швендых «Федорино горе» (4+). Спектакль будет идти на малой сцене. Художник-постановщик сказки — бутафор театра Софья Балаева. Сказку Корнея Чуковского авторы расскажут с помощью песочной анимации, её дополнят видеопроекция, теневые и другие виды кукол.

В Международный день театра, 27 и 28 марта, артисты подготовят весёлые интермедии, которые порадуют зрителей перед показами спектаклей. В апреле уже в седьмой раз театр проведёт фестиваль юных артистов «Золотой ключик». Закончится 77-й творческий сезон Нижнетагильского театра кукол в июне премьерой спектакля «Хочу быть волком» (12+).

«В основе постановки — современная пьеса швейцарского драматурга Беттины Вегенаст. В формате ироничной и глубокой сказки-притчи автор размышляет о поиске себя, идентичности и о том, как влияют на нас социальные роли. В центре сюжета — барашек, который решил поработать… волком. Спектакль поставит белорусская команда: обладатель “Золотой маски” режиссёр Александр Янушкевич, художник Татьяна Нерсисян и композитор Андрей Евдокимов», — рассказали «Афише МС» в Нижнетагильском театре кукол.

78-й творческий сезон стартует осенью и будет не менее насыщенным. В планах — постановка «Буратино» (3+) режиссёра Олега Лобозина из Москвы и художника Андрея Запорожского из Санкт-Петербурга. Также коллектив театра ждёт встречи с мастером уникального петрушечного театра Александром Стависским из Санкт-Петербурга. Он создаст для тагильчан спектакли «Морозко» (4+) и «Пётр и Петрушка» (7+). Последняя постановка будет реализована на грант губернатора Свердловской области.

Также в планах на 2021 год работа над спектаклем «Серая Шейка» (3+). Премьера сказки намечена на 2022 год в честь 170-летия уральского писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. Её поставит главный режиссёр театра Наталья Молоканова.