Режиссёр из Петербурга поставит спектакль в народном стиле на сцене Нижнетагильского театра кукол

В 2021 году в театре кукол Нижнего Тагила появится спектакль в традициях «Петрушечного театра». Коллектив получил грант губернатора Свердловской области на постановку «Пётр и Петрушка». Её реализацией займётся известный театральный режиссер, педагог и драматург Александр Стависский из Санкт-Петербурга.

Петрушка — это перчаточная кукла, которую кукольник надевает на руку и управляет ею при помощи пальцев. Это не исконно русский персонаж, его первообразы можно найти в разных странах. В Италии это Пульчинелла, в Германии — Каспер, во Франции — Полишинель, в Англии — мистер Панч, в Турции — Карагёз, в Индии — Видушака, отмечают в Нижнетагильском театре кукол.

Александр Стависский выступит как автор, художник и режиссёр постановки. По сюжету герой Пётр Уксусов (Петрушка) в ходе спора выясняет, что живёт «без царя в голове». В итоге он отправляется в путешествие набраться ума-разума. По дороге герой успевает заболеть и «вылечить» доктора, жениться, подраться с чёртом, обучить генерала строевой подготовке, побывать в столице, на найти там царя, добраться до Урала, познакомиться с Демидовым, стать заводским мастером, убежать от смерти и, наконец, встретиться с царём Петром, стать его крестником и кумом.

Нижнетагильский театр кукол впервые за долгие годы обращается к одному из старейших русских развлечений — традиционному театру Петрушки. Для театра кукол новый проект предоставляет уникальную возможность поработать с большим мастером петрушечного театра, а зрители смогут увидеть артистов в новом амплуа.