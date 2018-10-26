В Тавде загорелся мебельный ангар на площади 1,2 тысячи кв. метров

В ангаре на улице Матросова в городе Тавде Свердловской области произошёл пожар, на месте работают спасатели, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек, информации о пострадавших не поступало.

«Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров», — отметили в МЧС.

Сложность тушения заключается в том, что в здании много горючих материалов: пиломатериал, готовая продукция — мебель. Пожарные работают по повышенному номеру сложности, подчёркивает пресс-служба. В тушении задействованы десять единиц пожарно-спасательной техники и 21 человек личного состава.