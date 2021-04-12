В Тавде сотрудник регионального центра связи РЖД убил коллегу на рабочем месте

В Тавде местный житель обвиняется в убийстве коллеги на рабочем месте в пьяной ссоре, сообщает пресс-служба Уральского СУ на транспорте СК России.

По версии следствия, вечером 9 апреля 2021 года два сотрудника Свердловского регионального центра связи РЖД выпивали на работе. В процессе распития спиртных напитков произошёл словесный конфликт. В результате 42-летний мужчина нанёс удары в область головы своему коллеге, причинив закрытую черепно-мозговую травму, отчего оппонент скончался на месте.

После этого обвиняемый вынес убитого на улицу и положил с торца здания Свердловского регионального центра связи РЖД под пожарную лестницу, а затем покинул место совершения преступления. Однако вскоре злоумышленник был задержан.