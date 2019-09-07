В Татарстане на открытие детского сада привезли подставных детей (ВИДЕО)

В деревне Куюки Пестречинского района Татарстана накануне состоялось торжественное открытие детского сада. Как сообщает «Вечерняя Казань», матерей с детьми, для которых садик строился, на праздник не пустили. Вместо этого перед чиновниками и журналистами выступали подставные дети.

По данным издания, 2 сентября местные жители с детьми пришли на открытие нового детского сада, однако внутрь здания их не пустили. При этом, пока они стояли за забором, в детском саду проходила церемония, скрытая от посторонних глаз. Позже руководитель районного исполкома Альберт Хабибуллин объяснил родителям, что это ещё не официальное открытие, а «торжественное завершение строительства садика», а сам он откроется через несколько месяцев.

«Мы сказали, что тоже хотим посмотреть, как там внутри. Он замялся и говорит, мол, не надо нам туда идти, там ещё рабочие ходят, недоделки устраняют, грязно», — рассказала одна из мам.

На следующий день на местных телеканалах вышел репортаж с церемонии открытия детского сада. В сюжете показали, что мероприятие посетила делегация чиновников. Также в видеосюжете показаны дети, которые танцуют и мастерят поделки.

Хабибуллин пояснил изданию, что дети, присутствовавшие на празднике — ребята из местного хореографического ансамбля, которые «исполнили два номера и уехали». А матерей с детьми не позвали на мероприятие, поскольку организаторы были обеспокоены их безопасностью.