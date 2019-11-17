В Татарстане мать посадила маленького сына за руль автомобиля и позволила разогнаться до 130 км/час (ВИДЕО)

Полиция Набережных Челнов проводит проверку после публикации в социальных сетях видеозаписи, на которой мать посадила за руль 6-летнего сына и позволила ребёнку разогнаться до скорости 130 км/час.

«Сотрудники ГИБДД и отдела по делам несовершеннолетних проведут проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение», — цитирует издание «Вечерняя Казань» заявление пресс-службы МВД по республике.

Автор видео — многодетная мать Агина Алтынбаева. 28-летняя женщина уже попадала в поле зрения СМИ. В сентябре этого года челнинка устроила дебош в детском саду своего сына: она сняла на видео, как покусала бухгалтера и разнесла кабинет заведующей. Позже она выложила запись в Сеть. Ранее Алтынбаева также выкладывала ролик, на котором ездит за рулём автомобиля с грудным ребёнком на руках.