В тагильском центре «Мой бизнес» ищут пути спасения санатория «Ключики» от закрытия в разгар пандемии коронавируса

В Нижнем Тагиле под угрозой закрытия находится санаторий-профилакторий «Ключики». Об этом директор учреждения Наталья Паникаровская рассказала во время встречи с руководителем представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском округе Сергеем Федореевым. Санаторий по формальным причинам не попал в список наиболее пострадавших из-за коронавируса организаций и остался без господдержки. При этом уже почти месяц учреждение не работает, а все его сотрудники — горничные, повара и разнорабочие — находятся на самоизоляции.

«Мы рассчитывали на поддержку в виде ежемесячных выплат 12 130 рублей на каждого сотрудника, — призналась Наталья Паникаровская. — Но оказалось, что код вида нашей основной деятельности, указанный в выписке ЕГРЮЛ, не совпадает с перечнем правительства Свердловской области, где указаны отрасли, которые сильнее всего пострадали из-за распространения коронавирусной инфекции. Когда наше предприятие только организовывалось и мы получали медицинскую лицензию, то указали в качестве основного вида больничную деятельность. Но основной источник дохода у нас сейчас идёт по коду санитарно-курортной деятельности».

Обычно в апреле в «Ключиках» трудится 41 человек, но летом, когда функционирует оздоровительный лагерь, число сотрудников увеличивается до 65. Санаторий-профилакторий является значимым социальным объектом для Свердловской области. Он принимает детей из Нижнего Тагила, Кушвы, Новой Ляли, Кировграда и Екатеринбурга. В «Ключики» приезжают для лечения нервной и сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата и системы кровообращения. Здесь организовано спелеолечение, скипидарные, минеральные и жемчужные ванны, душ Виши, лечение магнитными полями. Учреждение расположено в сосновом бору на берегу Нижнетагильского водохранилища и рассчитано на 100 мест. Но сегодня оно пустует, а вероятность открытия оздоровительного лагеря на его базе в ближайшее время ничтожно мала.

«В апреле загрузка всегда не очень большая, идёт спад. Но такого спада, как в этом году, не было никогда. Мы сейчас не просто не можем найти постояльцев, мы не имеем права это делать. Совершенно непонятно, будет работать в этом году лагерь или нет. При этом к нему необходимо готовиться заранее: почистить и обработать территорию, оплатить медосмотры всех сотрудников. Мы уже переоснастили санаторий пожарной сигнализацией, закупили новые кровати, постельное бельё и тумбочки. Всё это сейчас стоит, и неизвестно, когда, наконец, можно будет приступить к работе», — отметила директор санатория-профилактория.

По словам Натальи Паникаровской, из-за введённых ограничительных мер пострадала не только санаторно-курортная, но также гостиничная деятельность. В «Ключиках» ранее часто останавливались спортсмены, приезжающие в Нижний Тагил на соревнования. Простаивают кафе и банкетный зал, где до нынешней весны организовывали корпоративы, конференции и свадебные торжества. Это привело к тому, что компания ООО «Юнивер», которой управляет Наталья Паникаровская, оказалась на грани банкротства.

«Выручки ноль. При этом мы вынуждены нести затраты, связанные с оплатой труда, коммунальными услугами. У нас автономная котельная, она сейчас наработает где-то на 45 тысяч рублей, плюс нужно будет ещё за электричество заплатить. За аренду помещений мы отдаём по 55 тысяч рублей. И конечно, меры поддержки в виде выплат на сотрудников могли бы улучшить нашу ситуацию. В противном случае придётся всё замораживать на неопределённый срок и распускать сотрудников без сохранения заработной платы», — призналась Наталья Паникаровская.

Сейчас в центре «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле готовится обращение с просьбой о расширении перечня организаций, наиболее пострадавших от распространения COVID-19. Чтобы санаторий-профилакторий «Ключики» и другие организации, попавшие в похожую ситуацию, могли рассчитывать на господдержку.

«Будем заявлять для включения в перечень дополнительные ОКВЭДы, — рассказал АН “Между строк” руководитель центра “Мой бизнес” в Нижнем Тагиле и представительства СОФПП в Горнозаводском округе Сергей Федореев. — Сегодня есть вопросы также по образовательным учреждениям. Например, организации, у которых основным видом деятельности является дополнительное образование детей и взрослых, попали в список для оказания мер поддержки. А организации, у которых основной вид деятельности — это дополнительное профессиональное образование, — нет. Очень дальновидным предпринимателем нужно быть, чтобы выбрать правильный ОКВЭД и выиграть в этой лотерее. Одним повезло, другим нет. Но я хочу отметить, что фонд регулярно вносит предложения по расширению перечня, каждую неделю тот пополняется. Поэтому шансы добиться господдержки для того же санатория-профилактория “Ключики” есть».

Напомним, в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства разработали комплекс мер, которые помогают бизнесменам сохранить дело в разгар пандемии коронавируса. Уральцы могут обратиться в СОФПП за займом «Антикризисный», где максимальная сумма составляет 300 тысяч рублей. Средства выдаются под 6% годовых на срок до одного года. Предусмотрена отсрочка уплаты основного долга на срок до шести месяцев. Тех предпринимателей, которые уже имеют кредиты, взятые в фонде, освободят на ближайшие три месяца от оплаты процентов. Самозанятые в мае смогут получить через СОФПП единовременные выплаты в размере 5 тысяч рублей.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».