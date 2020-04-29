В Сызрани в пансионате для инвалидов выявили вспышку коронавируса

В Самарской области выявлен групповой очаг заболеваемости коронавирусной инфекцией в ГБУ СО «Сызранский пансионат для инвалидов», со ссылкой на оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса сообщает Минздрав региона.

По состоянию на 29 апреля число заболевших и инфицированных в учреждении составляет 35 человек. Общее число заражённых коронавирусом в Самарской области составляет 327 человек. В региональном правительстве сообщали о планах перевести на строгий режим изоляции социальные учреждения, в которых живут престарелые граждане и инвалиды.

Ранее очаг заболеваемости коронавирусной инфекцией был выявлен в психоневрологическом диспансере Тольятти, где заразился 21 человек. В середине апреля коронавирус заподозрили у 86 сотрудников и пациентов дома-интерната для престарелых и инвалидов в городе Вязьме Смоленской области.

По состоянию на утро 29 апреля в России выявлен 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщал оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных составило 99 399 человек.

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