Число заболевших коронавирусом в России за сутки увеличилось на 5841 человека. Всего в стране почти 100 тысяч заражённых

По состоянию на утро 29 апреля в России выявлен 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных составило 99 399 человек.

За минувшие сутки умерли 108 пациентов с COVID-19, всего с начала распространения коронавируса в России умерли 972 человека.

В Свердловской области за последние сутки подтвердилось ещё 90 случаев коронавирусной инфекции — новые случаи были выявлены в Екатеринбурге, Артёмовском, Полевском, Красноуфимске, Первоуральске, Ревде, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле (2 случая), Арамиле. Кроме того, по одному случаю коронавирусной инфекции подтвердилось на базе «Остров сокровищ», где находятся вернувшиеся из-за границы, и в санатории «Обуховский», где находятся рабочие из Мурманска. Всего в регионе подтвердилось 629 случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».